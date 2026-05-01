إدانة المؤسس المشارك لعلامة الأزياء التجارية سوبر دراي بتهمة الاغتصاب

لندن (أ ب)
نشر في: الجمعة 1 مايو 2026 - 4:37 م | آخر تحديث: الجمعة 1 مايو 2026 - 4:37 م

أدانت المحكمة المؤسس المشارك لعلامة الأزياء التجارية "سوبر دراي" اليوم الجمعة بتهمة الاغتصاب بعد ليلة من احتساء الخمر.

وقررت هيئة المحلفين إدانة جيمس هولدر (54 عاما) في محكمة جلوسيستر كراون بتهمة الاغتصاب، لكن برأته من تهمة منفصلة بالتحرش الجنسي في الهجوم الذي وقع في مايو 2022.

وقالت المدعية إن هولدر استقل سيارتها الأجرة ودخل منزلها دون دعوة ، بعد أن كانا في حانة في تشيلتنهام. وأضافت أنه اعتدى عليها بعد أن استيقظ من غفوة قصيرة.

وأدلت بشهادتها بأنها بكت، بينما كان يستمر فيما يقوم به على الرغم من توسلاتها له بالتوقف.

