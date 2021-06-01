رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد ضرورة البدء الفوري في التحضير للانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، ضرورة البدء الفوري في التحضير للانتخابات المقبلة المقررة نهاية العام الجاري، مضيفا أن "إجراء الانتخابات في موعدها هو نصر لكل الليبيين".

وقال المكتب الإعلامي للمنفي - حسبما ذكرت بوابة الوسط الليبية - إن ذلك جاء خلال اجتماع المنفي ونائبه موسى الكوني، اليوم، مع مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات برئاسة عماد السائح في العاصمة طرابلس، لمتابعة سير التحضير للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني دعم المجلس الكامل ودعم المجتمع الدولي للمفوضية وإتمام عملها من أجل إنجاح الانتخابات.

بدوره، قال رئيس المفوضية عماد السائح: إن "العمل على الانتخابات قد بدأ بالفعل"، داعيا المجلس الرئاسي لحضور احتفالية إطلاق الانتخابات مطلع يوليو المقبل.