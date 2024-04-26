بايدن يعرب عن استعداده لمناظرة مع ترامب قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، عن استعداده للمشاركة في مناظرة علنية مع دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر 2024.

وقال بادين، البالغ من العمر 81 عاما والطامح لولاية رئاسية ثانية، في تصريحات تلفزية، "يسعدني أن أناقشه..أنا مستعد، في مكان ما..لكن لا أعرف متى"، في أول مرة يعلن فيها الرئيس الحالي بوضوح عن استعداده لمناظرة مع منافسه الجمهوري في إطار حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

من جهته، رفض ترامب، الذي يبلغ من العمر 78 عاما، المشاركة في المناظرات التمهيدية للحزب الجمهوري، بعد أن فاز ببطاقة الترشيح، لكنه أعلن استعداده للمشاركة في مناظرة مع جو بايدن "في أي وقت.. وفي أي مكان".

جدير بالذكر أن بايدن وترامب سيتنافسان للمرة الثانية تواليا على ولاية رئاسية ثانية لأحدهما، إما للديمقراطي الذي وصل إلى البيت الأبيض في عام 2021، أو للجمهوري الذي حكم الولايات المتحدة خلال الفترة (2017 - 2021 ) قبل أن يخسر السباق الرئاسي الماضي.