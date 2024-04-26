 بايدن يعرب عن استعداده لمناظرة مع ترامب قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 9:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بايدن يعرب عن استعداده لمناظرة مع ترامب قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

واشنطن - قنا
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 9:11 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 9:22 م

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، عن استعداده للمشاركة في مناظرة علنية مع دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر 2024.

وقال بادين، البالغ من العمر 81 عاما والطامح لولاية رئاسية ثانية، في تصريحات تلفزية، "يسعدني أن أناقشه..أنا مستعد، في مكان ما..لكن لا أعرف متى"، في أول مرة يعلن فيها الرئيس الحالي بوضوح عن استعداده لمناظرة مع منافسه الجمهوري في إطار حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

من جهته، رفض ترامب، الذي يبلغ من العمر 78 عاما، المشاركة في المناظرات التمهيدية للحزب الجمهوري، بعد أن فاز ببطاقة الترشيح، لكنه أعلن استعداده للمشاركة في مناظرة مع جو بايدن "في أي وقت.. وفي أي مكان".

جدير بالذكر أن بايدن وترامب سيتنافسان للمرة الثانية تواليا على ولاية رئاسية ثانية لأحدهما، إما للديمقراطي الذي وصل إلى البيت الأبيض في عام 2021، أو للجمهوري الذي حكم الولايات المتحدة خلال الفترة (2017 - 2021 ) قبل أن يخسر السباق الرئاسي الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك