اليونان تستعد لحر يصل لـ41 درجة ورياح عاتية غدا الاثنين

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليونانية طقسا حارا ورياحا عاتية غدا الاثنين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية، مما يعني أن خطر اندلاع الحرائق عبر البلاد مازال مرتفعا .

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية حتى الأربعاء، بحسب صحيفة إيكاثيميريني على موقعها الإلكتروني.

ومن المتوقع أن تقفز درجات الحرارة غدا الإثنين، إلى ما بين 39 و41 درجة في البر الرئيسي الغربي، وإلى ما بين 37 و39 درجة في البر الرئيسي الشمالي وبحر أيجة وإلى ما بين 35 و 37 درجة في البر الرئيسي الشرقي. وفي جزر سيكلاديز وسبوراديز وشمال كريت سوف تظل منخفضة عند ما بين 30 و 32 درجة.

وبحسب مرصد أثينا الوطني، فأن طقس الغد الحار والجاف والعاصف، سوف يؤدي إلى "صعوبة بالغة في السيطرة على الحرائق في البر الرئيسي بأكمله تقريبا، وصعوبة مرتفعة جدا إلى متطرفة في السيطرة على الحرائق في الكثير من البر الرئيسي الشرقي والجنوبي".

وصنفت الأمانة العامة للحماية المدنية خطر اندلاع حرائق اليوم الأحد أنه "شديد " لمنطقة أثينا الكبرى وفيوتيا وإيفيا على خريطتها الرسمية للتوقعات.

كان مسؤولو الحماية المدنية قد أعلنوا في وقت سابق اليوم الأحد السيطرة على حرائق غابات ضخمة مطلع الأسبوع، ولكن من المرجح اندلاع المزيد من حرائق الغابات بسبب الجفاف المستمر والعواصف القوية.

وكانت المنطقة بجنوب شرق أثينا الأكثر تضررا، حيث تدمر نحو 1600 هيكتار من الأراضي الزراعية والغابات و الأراضي العشبية، وفقا لما قاله قطاع الأرصاد.

وقد تم إخلاء الكثير من القرى كإجراء احترازي، وتعين إنقاذ نحو 400 شخص.

وتدمرت العشرات من المنازل، كما نفقت العديد من الحيوانات في الحرائق، التي اجتاحت شمال شرق شبه الجزيرة بيلوبونيز وجزيرة ساموثراكي بشرق البلاد.