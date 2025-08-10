وزير البترول يشهد توقيع اتفاق مبادئ لتمويل مشروع إنتاج الصودا آش ومشتقاتها بالعلمين الجديدة

شهد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمدينة العلمين الجديدة، توقيع اتفاقية مبادئ لتمويل مشروع الشركة المصرية للصودا آش، أحد مشروعات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بين الشركة وتحالف جهات التمويل الوطنية والإقليمية، وبحضور تحالف البنك الأهلي المصري والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم" المستشار المالي للمشروع، بحسب بيان الوزارة اليوم.

ويستهدف المشروع إنتاج 600 ألف طن سنوياً من الصودا آش ومشتقاتها بالمنطقة الصناعية في العلمين الجديدة وبلغت الحزمة التمويلية للمشروع حوالي 490 مليون دولار.

مادة " الصودا أش" مركب كيميائي يستخدم في العديد من الصناعات المختلفة أهمها صناعة الزجاج والمنظفات والصناعات الكيماوية المختلفة كما تستخدم إيضا في معالجة المياة.

أكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجية عمل الوزارة لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال إنتاج الصودا آش ومشتقاتها كأحد أهم أدوات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة وتلبية احتياجات السوق المحلية، وخفض فاتورة الاستيراد من هذه المنتجات الحيوية .

أشار بدوي إلى استعداد الوزارة والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لتقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في تنفيذ المشروع وفقاً للبرامج الزمنية المخططة، مع العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الجهود لتجاوز أي تحديات قد تواجه التنفيذ.

ووجه الوزير الشكر للبنوك المشاركة في توفير التمويل اللازم للمشروع، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس الثقة الكبيرة في الاستثمار بقطاع البترول والبتروكيماويات المصري.

واضاف بدوى أن المشروع سيسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الكيماوية المصرية التي تستخدم فيها هذه المادة، وفتح آفاق جديدة للتصدير، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ، حيث يعتبر المشروع نقلة نوعية نحو توطين تكنولوجيا صناعة الصودا آش في مصر وبما يحقق التوسع في جميع القطاعات الصناعية التي يدخل فيها منتج الصودا آش مثل صناعات الزجاج والمنظفات والورق، والصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية.