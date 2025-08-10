خاص - شكوى رسمية من الأهلي ضد جماهير الزمالك

تقدم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بشكوى رسمية ضد جماهير الزمالك، عما بدر من مشجعي الأبيض خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكانت أعداد من جماهير الزمالك قد شنت هتافات ضد أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، اعتبرها البعض خروج عن النص.

وعلمت بوابة الشروق أن إدارة الأهلي تقدمت رسميًا صباح اليوم الأحد بشكوى ضد جماهير نادي الزمالك إلى رابطة الأندية، بسبب هتافات مشجعي الأبيض في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأكد الأهلي في خطابه لرابطة الأندية أن شكواه تأتي في إطار علمه بحرصها على إرساء قواعد الأخلاق الحميدة والمُثل العليا في ملاعب الكرة المصرية، خلال منافسات الموسم الجديد.

وأكد الأهلي في خطابه على ضرورة تطبيق اللوائح بحق جماهير الزمالك، التي هاجمت أحمد سيد زيزو، لاعب الأحمر، بترديد هتافات مسيئة في حقه وحق عائلته.

وأشار الأهلي إلى أنه في انتظار صدور قرارات سريعة من رابطة الأندية بتوقيع عقوبات على جماهير الزمالك، بشأن الشكوى المُشار إليها، والتي ستعد تصديًا رادعًا للخروج عن النص في الملاعب.

يُذكر أن نادي الزمالك كان قد تغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أول أمس السبت، على استاد هيئة قناة السويس، لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري العام.