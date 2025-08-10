سرايا القدس تعلن إطلاق صواريخ على مستوطنات في غلاف غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق صواريخ على مستوطنات في غلاف غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأحد: «القوة الصاروخية في سرايا القدس قصفت مستوطنة ناحل عوز وكفار سعد في غلاف غزة بالصواريخ».

وفي وقت سابق، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتفعيل صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة.

وأشار في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أن المسألة قيد التحقيق.

من جهتها، أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات: ناحال عوز، وكفر غزة، وسعد، جراء إطلاق عدد من الصواريخ والقذائف.

ولفتت القناة «12» العبرية، إلى رصد إطلاق صاروخين بعد تفعيل صفارات الإنذار في غلاف غزة.

ووثقت اعتراض الصواريخ في منطقة الغلاف.