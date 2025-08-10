عاصي الحلاني يدعو جمهوره للدعاء لـ أنغام: ارجعي لمحبينك في أقرب وقت بكامل تألقك وإبداعك

دعا المطرب اللبناني عاصي الحلاني كل محبي الفنانة أنغام بالدعاء لها بالصحة والعافية.

ونشر تدوينة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس جاء فيها: "أتمنى الشفاء العاجل للفنانة أنغام، وأدعو الله أن يمنّ عليها بالصحة والعافية، وأن تعود لجمهورها ومحبيها في أقرب وقت بكامل تألقها وإبداعها مع خالص الدعاء والمحبة".

وتتواجد الفنانة أنغام بمدينة ميونيخ بألمانيا حاليا لإجراء عملية جراحية لإزالة كيس بجوار البنكرياس، وقد انتشرت شائعات مؤخرا تشير إلى تعرض الحالة الصحية لأنغام لتدهور شديد وهو ما نفاه الإعلامي محمود سعد، الذي يحرص على التواصل المستمر والمنتظم مع نجلها عمر الذي يرافقها في رحلة علاجها، وقال إنها بخير وتتعافى جيدا بالمستشفى.

وأضاف عبر حسابه بفيسبوك: "في مواقع نشرت إنها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح إطلاقا، هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها، وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جدا"