وزير الكهرباء: تدريب 1700 موظف مصري في روسيا لتشغيل مفاعل الضبعة النووي

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ أكثر من 1700 موظف مستقبلي في مفاعل الضبعة النووي يتلقون تدريبات متقدمة في روسيا تشمل الجوانب النظرية والعملية داخل محطات نووية مماثلة للمحطة المصرية، وذلك لضمان جاهزية الكوادر الوطنية لإدارة وتشغيل المشروع وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر برامج التدريب وتعمل على تطوير المحتوى التدريبي وإضافة المواد اللازمة لتأهيل العاملين.

وأشار إلى أن الشباب المصري يكتسب خبرات حقيقية من خلال العمل المباشر داخل المحطات الروسية وليس فقط عبر التدريب النظري أو المحاكاة.

وأكد عصمت أن هناك تنسيقًا مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لنشر المعرفة النووية في الجامعات والمدارس المصرية.

وأوضح أن هذه الخطوة تدعم بناء جيل جديد من المتخصصين في الطاقة النووية وتعمق البحث العلمي في هذا المجال الحيوي.