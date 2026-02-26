وزير الصحة الفلسطيني يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان أولويات التدخل الصحي للعام 2026

بحث وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، اليوم الأربعاء، مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين نيستور أووموهانغي، واقع البرامج الصحية المشتركة وآفاق التعاون للمرحلة المقبلة، بحضور مسؤولة برنامج الصحة الإنجابية في الصندوق ريم عمارنة.

وجرى خلال الاجتماع توقيع خطة العمل المشتركة المحدثة للعام الجاري، واستعراض سير تنفيذ برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ومناقشة أولويات التدخل للعام 2026 في ظل التطورات الطارئة القائمة، وتأثيرها المباشر على الوضع الصحي، خاصة في السياق الإنساني والطارئ.

وناقش الطرفان تحديات نقص التمويل العالمي وانعكاساته على استدامة البرامج الصحية في فلسطين، إضافة إلى الأزمة المالية والأزمة الدوائية التي يعاني منها القطاع الصحي، والعوائق التي تواجه تقديم الخدمات الصحية نتيجة الإغلاقات والقيود المفروضة على الحركة.

واستعرض وزير الصحة خلال اللقاء مستجدات الوضع الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتداعيات الأزمة المالية على قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، في ظل استمرار حالات الطوارئ والضغوط المتراكمة على المرافق الصحية.

وأكد الوزير أهمية استمرار دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان، لا سيما في مجالات صحة المرأة، والصحة الجنسية والإنجابية، وبرامج الشباب والفئات الأكثر احتياجاً، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لضمان استمرارية هذه الخدمات الحيوية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومواءمة خطة العمل المحدثة للعام 2026 مع الأولويات الصحية الوطنية، بما يضمن تحسين الاستجابة للاحتياجات الصحية ومواجهة التحديات التمويلية القائمة.