إصابة أربعة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب في قرية الطبقة بالخليل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب أربعة فلسطينيين برضوض، مساء اليوم الأربعاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب، في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل.

وأفاد مراسل "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطبقة وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الشبان واعتدت عليهم بالضرب ونكّلت بهم، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم برضوض.

وقالت وزارة الصحة، إن الإصابات الأربع وصلت إلى مستشفى دورا الحكومي، وجميعها بحالة مستقرة.