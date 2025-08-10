 بعد لقائه مع شعبة الإخراج.. أشرف زكي يوجه التحية إلى مخرجي المسرح - بوابة الشروق
الأحد 10 أغسطس 2025 4:44 م القاهرة
بعد لقائه مع شعبة الإخراج.. أشرف زكي يوجه التحية إلى مخرجي المسرح

حسام جودة
نشر في: الأحد 10 أغسطس 2025 - 4:26 م | آخر تحديث: الأحد 10 أغسطس 2025 - 4:26 م

وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رسالة شكر وتقدير إلى المخرجين المسرحيين ولشباب المخرجين، بعد لقاء خاص معهم أُقيم أمس السبت على مسرح النهار بشارع القصر العيني.

وتقدم "زكي"، باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إلى أعضاء شعبة الإخراج المسرحي، بالشكر والتقدير؛ على حضورهم اجتماع النقابة، وعلى رأسهم المخرج ناصر عبدالمنعم مقرر شعبة الإخراج بالنقابة.

وقال: "شرُفنا بحضور قامات كبيرة، مثل المخرج الكبير عصام السيد، والأستاذ المخرج مراد منير، وزين نصار، وانتصار عبدالفتاح، وأحمد إسماعيل، وحسام الدين صلاح، والدكتور عادل عبده، وحشد كبير من المخرجين".

وتابع أنه يتقدم لهم جميعًا ولشباب المخرجين، بخالص الشكر والتقدير على حضورهم واستجابتهم لهذا اللقاء، مشيرًا إلى أنها كانت جلسة مثمرة وفعالة.

وأضاف أنه ستجري صياغة ما تمت مناقشته من محاور اللقاء خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تحديد لجان صغيرة لدراسة كل محور منهم، موضحًا: "بحيث إن الجلسة الجاية نكون أنجزنا على الأقل 3 أو 4 محاور".

