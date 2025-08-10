تقارير: إيران تعيد تشكيل دفاعها استعدادا لاحتمال نشوب حرب أخرى مع إسرائيل

أعلنت إيران رسميا تأسيس "مجلس الدفاع الوطني" كجزء من إعادة هيكلة مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في سياق استعدادات طهران المتصاعدة لاحتمال حرب جديدة مع إسرائيل.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، فإن المجلس الجديد يترأسه رئيس الجمهورية ويضم رؤساء السلطات الثلاث، قادة القوات المسلحة، وقادة الحرس الثوري، ورئيس الأركان العامة، ووزير الاستخبارات، بالإضافة إلى ممثلين عن المرشد علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وتتلخص مهمة المجلس الأساسية بدراسة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي، وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات الدفاعية في البلاد، خصوصا في ظل التهديدات الأمنية الإقليمية والدولية المعقدة، وفقا لموقع "إيران إنترناشونال".

وجاء تشكيل هذا المجلس استنادا للمادة 176 من الدستور الإيراني، التي تسمح للمجلس الأعلى للأمن القومي بتشكيل مجالس فرعية لمهام معينة. ويعود تاريخ وجود مجلس الدفاع الوطني سابقا إلى الحرب الإيرانية-العراقية، لكن إعادة إحيائه الآن تحدث بسبب الأزمة الأمنية والاختراقات التي شهدتها إيران مؤخرا، بالإضافة إلى ضعف التنسيق في عمليات اتخاذ القرار خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وينظر إلى هذا المجلس كآلية لتعزيز التنسيق بين الكيانات السياسية والعسكرية، ومحاولة لتأمين استجابة سريعة للأزمات بدلا من التركيز فقط على حماية الشعب.

وتخلص التقارير، إلى أن إيران تعزز استعداداتها لحرب محتملة مع إسرائيل عبر تأسيس مجلس دفاع وطني مركزي يعزز التنسيق العسكري والسياسي وصنع القرار الدفاعي في البلاد في ظل تهديدات متصاعدة وخبرات الحرب الأخيرة التي اندلعت في يونيو الماضي واستمرت 12 يوما مع إسرائيل، وتضع إطارا مؤسسيا استراتيجيا جديدا يتولى تخطيط وتنفيذ سياسات الدفاع والأمن على مستوى رفيع جدا.