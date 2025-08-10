4 شهداء بقصف الاحتلال وسط قطاع غزة

استُشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم الأحد، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في محيط دوار أبو صرار بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استُشهدت المواطنة سلسبيل أبو مراحيل، بعد إصابتها بطلق ناري في الوجه، في محيط منطقة معصرة أبو عودة شمال النصيرات وسط القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 61,430 شهيدًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 153,213 إصابة، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.