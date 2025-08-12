انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الورشة التدريبية المتخصصة التي تعقدها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين،تحت عنوان: "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

ومن المقرر أن يتم في نهاية الفعاليات تكريم رائد الإعلام العربي الكبير فهمي عمر، والذي تم إطلاق اسمه على الورشة.

وتشمل الورشة تقديم عدد من المحاضرات حول «أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني» و«التعليق والتحليل بين الحياد والانتماء: مهارات التأثير دون إثارة الجدل»، وكذلك «التحليل المدعوم بالبيانات: كيف تصبح لغة الأرقام حليفة الشاشة».

ويقدم المحاضرات خلال ورشة العمل، كل من عبدالفتاح حسن، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق ورئيس قناة النيل للرياضة الأسبق، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس تحرير مجلة أخبار الرياضة السابق، والدكتور أحمد سعيد رجب، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة بنين بجامعة حلوان، وعادل ماهر، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والخبير الإعلامي.