إخلاء سبيل المتهمين في فيديو العثور على أوراق الانتخابات بالطريق الصحراوي بأسوان

قررت جهات التحقيق بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، إخلاء سبيل المتهمين على خلفية واقعة الترويج لفيديو يظهر العثور على أوراق انتخابات مجلس الشيوخ ملقاة بالطريق الصحراوي الغربي.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد المواطنين وبصحبته آخرون يحملون بعض الأوراق ويدّعون أنها بطاقات خاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، عُثر عليها بالطريق الصحراوي بإدفو.

وبالفحص، تم تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو، حيث حضر من تلقاء نفسه إلى ديوان المركز، وادعى أنه عثر على تلك الأوراق وقام بحرقها جميعًا بعد بثه المقطع.

كما جرى سؤال الأشخاص الذين ظهروا معه في الفيديو، فأكدوا أنه تواصل معهم للحضور إلى الطريق الصحراوي بإدفو، وأخبرهم بعثوره على الأوراق في ذات المكان، وطلب منهم مشاركته في تصوير المقطع، ثم قام بجمعها والتصرف فيها، مؤكدين عدم علمهم بمحتوى الأوراق أو بما تم حيالها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعرض المذكور على النيابة العامة.