نقابة المعلمين تصدر بيانًا بشأن واقعة محافظ المنيا ومدير مدرسة أشروبة ببني مزار

أصدرت النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا بيانًا حول أزمة زيارة محافظ المنيا لمدرسة أشروبة الثانوية، والتي أثارت ردود فعل متباينة على موقع "فيسبوك" وجروبات المعلمين.

وجاء نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ، وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ".

وأكدت النقابة أن مهمتها الأساسية هي دعم المعلمين والوقوف إلى جانبهم. وبشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيارة محافظ المنيا لمدرسة أشروبة الثانوية، أوضحت أنه تم التواصل مباشرة مع مدير المدرسة، بعد اتصال من النقيب العام ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي، مع المهندس حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة وأمين النقابة الفرعية بالمنيا، لاستيضاح الحقائق.

وأوضح مدير المدرسة أن ما حدث كان سوء فهم، حيث طلب منه المحافظ نقل مكتبه إلى مكان أصغر، وتحويل المكتب الحالي إلى فصل دراسي لخدمة الطلاب، ولم يطلب نقل مدير المدرسة من منصبه.

واختتمت النقابة بيانها بدعوة جميع المعلمين إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار، وعدم الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر وحيد للمعلومة، مؤكدة أنها بيت كل معلم وسنده وداعمه.

وختمت بالدعاء: "حفظ الله مصر ومعلميها وشعبها وقيادتها".