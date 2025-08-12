مفوضية أممية تدعو إسرائيل للسماح بدخول الصحفيين الدوليين لغزة

وفق متحدث مفوضية حقوق الإنسان ثمين الخيطان

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إسرائيل إلى السماح للصحفيين الدوليين بدخول قطاع غزة بشكل آمن وفوري دون عوائق.

أفاد بذلك متحدث المفوضية ثمين الخيطان، في تصريح للأناضول، أكد فيه أن استهداف إسرائيل للصحفيين هو اعتداء على نقل الحقائق في غزة.

وقال الخيطان: "6 صحفيين استشهدوا مؤخرا في الهجمات الإسرائيلية ليصل العدد الإجمالي إلى 242" منذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023.

وأدان الهجوم الإسرائيلي على خيمة للصحفيين في غزة الذي تسبب بمقتل 6 صحفيين فلسطينيين، مؤكدا أن هذا الفعل "انتهاك خطير للقانون الدولي".

وأضاف المسؤول الأممي: "نطالب بإدخال جميع الصحفيين الدوليين بشكل فوري وآمن دون عوائق إلى غزة". ​​​​​​​

والأحد، اغتالت إسرائيل 6 صحفيين بينهم 4 من قناة "الجزيرة" بقصف خيمتهم بمحيط "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة، ضمن إبادة جماعية مستمرة للشهر الـ22.

والصحفيون الستة هم: مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل، فضلا عن محمد الخالدي الذي توفي صباح الاثنين متأثرا بجراحه.

ومع اغتيال الصحفيين الستة، ترتفع حصيلة الإعلاميين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية إبادتها الجماعية بقطاع غزة إلى 238، وفق المكتب الإعلامي بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلفت 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.