الخارجية الفرنسية: مستقبل غزة يجب أن يصاغ ضمن إطار دولة فلسطينية تديرها السلطة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن «مستقبل غزة يجب أن يصاغ ضمن إطار دولة فلسطينية تديرها السلطة الفلسطينية».

وأكدت في بيان عبر موقعها الرسمي، مساء الثلاثاء، أن باريس ملتزمة بتطبيق حل الدولتين، قائلة إنه «الحل الوحيد الذي يضمن السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين».

وحذرت من أن الإعلان الأخير الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية بشأن احتلال غزة - إذا تم تنفيذه - يشكل كارثة واندفاعًا متهورًا، منوهة أن «الرهائن الإسرائيليين والسكان المدنيين أول ضحاياه».

وذكرت أن «الدول الموقعة على نداء نيويورك في مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في نهاية شهر يوليو، أيدت نشر بعثة استقرار دولية مؤقتة بهدف ضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين والمساهمة في تنفيذ حل الدولتين».

وأضافت: «بمبادرة من رئيس الجمهورية، تعمل فرنسا، بالتعاون مع شركائها والأمم المتحدة، على ضمان تنفيذ هذه المهمة وتغيير الوضع في غزة».

وأشارت إلى اقتراح فرنسا أن «تتخذ هذه المهمة شكل تحالف دولي بتفويض من مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وبقيادة شركاء إقليميين».

وشددت على أن هذه المهمة ستشكل مسارًا موثوقًا لإنهاء الحرب وبناء سلام دائم في المنطقة، مؤكدة على ضرورة إنهاء الحرب الآن بوقف إطلاق نار دائم.