قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعث برسائل طمأنة إلى الشعب المصري، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندى يورى موسيفنى.

ونقل في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، عن الرئيس السيسي قوله: «يخطئ من يظن أن مصر ستغض الطرف عن الحفاظ على مياه نهر النيل».

وأكد الرئيس السيسي أن «مصر لن تسمح أبدا أن يتم المساس بمياه نهر النيل»، قائلًا: «لن نتخلى عن المياه وحصة مصر».

وبحسب تدوينة الإعلامي، أوضح الرئيس أن «موقف مصر من البداية ليس ضد التنمية، بل مع التنمية دون تأثيرها على حصة مصر».

وأضاف الرئيس: «أقدر قلق الشعب المصري في قضية المياه، وأنا مسئول لإيجاد حل لا يؤثر على حياة المصريين».

وشدد الرئيس على أن «وعى الشعب المصري وصلابة المصريين الركيزة الأساسية لمجابهة أي تحدٍ وتهديد محتمل».