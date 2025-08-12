سفير تل أبيب في برلين: قرار ألمانيا وقف تصدير الأسلحة جزئيا لإسرائيل صفعة قوية للعلاقات

قال السفير الإسرائيلي لدى برلين، رون بروسور، إن قرار ألمانيا وقف تصدير الأسلحة جزئيا إلى إسرائيل، وجه "صفعة قوية" للعلاقات بين البلدين.

وأضاف بروسور في مقابلة أجراها مع محطة "فيلت تي في" اليوم الثلاثاء، أن العلاقات لم تنقطع تماما، ولكنها "تشهد توترا حقيقيا".

وقال إن الحديث صار في الوقت الحالي يدور حول نزع سلاح إسرائيل وليس بحث نزع سلاح حركة حماس، مضيفا أن "هذا بمثابة احتفال بالنسبة لحماس".

وأقر بروسور بإمكانية بحث استراتيجية إسرائيل، ولكن إذا كان الرد هو "ترك الدولة بدون دفاع، وبدون أسلحة"، فإن ذلك يعني "ترك إسرائيل عزلاء".

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أعلن عن التجميد الجزئي لصادرات الأسلحة الأسبوع الماضي، ما أثار انتقادات من بعض أعضاء حزبه المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر في ولاية بافاريا، الحزب الاجتماعي المسيحي.