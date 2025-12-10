 القبض على سيدتين لتجميعهما بطاقات شخصية لتوجيه الناخبين لصالح مرشح بالمنتزه - بوابة الشروق
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 6:47 م القاهرة
القبض على سيدتين لتجميعهما بطاقات شخصية لتوجيه الناخبين لصالح مرشح بالمنتزه

وليد ناجي
نشر في: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 6:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 6:30 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سيدتين لتجميعهما بطاقات شخصية من الناخبين وتوجيههم للتصويت لمرشح معين بدائرة المنتزه بالإسكندرية.

ياتي ذلك فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، إذ تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية من ضبط (سيدتين) بمحيط الدائرة، حال تجميعهما عدد من البطاقات الشخصية الخاصة بالناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة المختصة للتحقيق فيها.

