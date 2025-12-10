 القبض على شخص بحوزته مبالغ مالية قبل توزيعها كرشاوى انتخابية بأسوان - بوابة الشروق
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 6:47 م
القبض على شخص بحوزته مبالغ مالية قبل توزيعها كرشاوى انتخابية بأسوان

وليد ناجي
نشر في: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 6:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 6:42 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص وبحوزته مبالغ مالية؛ تمهيدا لتوزيعها على الناخبين كرشاوى انتخابية للتصويت لصالح مرشح بأسوان.

ياتي ذلك فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، إذ تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمحافظة أسوان من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.

