عمّان تستضيف اجتماعا أردنيا سوريا أمريكيا لبحث الأوضاع في دمشق

أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية اليوم الأحد، أنّ العاصمة عمّان تستضيف بعد غد الثلاثاء، اجتماعًا أردنيًّا-سوريًّا-أمريكيًّا مشتركًا، لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين.

وبحسب بيان الخارجية فإنّ الاجتماع سيحضره وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توماس بارِك، ومُمثّلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي استكمالاً للمباحثات التي استضافتها عمّان بتاريخ 19 يوليو 2025؛ لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.

وسيجري نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي‎، أيضًا محادثات ثنائية مع الشيباني ومع بارِك.