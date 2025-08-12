حمزة نمرة يكشف كواليس ألبومه الجديد في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس مع عمرو الليثي

أعلن الإعلامي د. عمرو الليثي عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، عن استضافة الفنان حمزة نمرة في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة سيتم إذاعتها قريباً.

ونشر الليثي عبر صفحاته الرسمية فيديو تشويقي يجمعه بالفنان حمزة نمرة وهو يغني أحدث أغانيه "شمس وهوا".

وعلق الليثي: "انتظروني مع الصديق العزيز، والفنان الجميل، حمزة نمرة، في "واحد من الناس".

ومن المقرر أن يقدم حمزة نمرة خلال اللقاء مجموعة من أغاني حصرية من الألبوم الجديد، في أول ظهور له على الشاشة بعد طرحه ألبومه والذي نال انتشار لافت.

ويكشف لأول مرة حكايات أغانيه وأسرار نجاحها.