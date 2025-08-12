المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي بشأن جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

رفضت المجر دعم البيان المشترك الذي أصدرته الدول الـ 26 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الذي رحب بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاء في البيان الذي أصدره قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أنه لا يجب تغيير الحدود الدولية بالقوة، وأن أي " سلام عادل ودائم" يجب أن يحترم القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي.

و جاء في ختام البيان " المجر لا تربط نفسها بهذا البيان".

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في منشور عبر تطبيق فيسبوك إن البيان يحاول " وضع شروط لمباحثات لم يتم حتى دعوة مسؤولي الاتحاد الأوروبي البارزين إليها".

وأضاف " من المحزن بصورة كافية أن يضطر الاتحاد الأوروبي لأن يكون على الهامش"، موضحا" يمكن أن يزداد الأمر سوءا إذا تعين علينا إعطاء تعليمات من الهامش".

وتعارض حكومة أوربان اليمينية إرسال مساعدات عسكرية أوروبية إلى أوكرانيا، حيث تقول إنها تطيل أمد الصراع، كما وصفت العقوبات على روسيا بأنها غير فعالة و ضارة لاقتصاد أوروبا.

وخلال رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2024، أثار أوربان غضب القادة الأوروبيين بزيارته الرئيس الروسي فلادمير بوتين في موسكو وتصوير نفسه على أنه وسيط.

ويعد أوربان أيضا حليفا مقربا لترامب، الذي يستضيف بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية الجمعة المقبلة لإجراء مباحثات بشأن أوكرانيا. وتخشى كييف وحلفاؤها الأوروبيون من أن يسفر اللقاء عن اتفاقيات غير مواتية لأوكرانيا.

وأكد بيان الاتحاد الأوروبي على دعمه لحق أوكرانيا في تقرير مستقبلها، قائلا إن المفاوضات ذات المغزى لن تكون ممكنة إلا في إطار وقف إطلاق نار أو خفض للأعمال العدائية.

وجاء في البيان" يتعين أن يحظى شعب أوكرانيا بالحرية لتقرير مستقبله. لا يمكن تقرير مسار السلام في أوكرانيا بدون أوكرانيا".