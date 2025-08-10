رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني: التفاوض مع أمريكا ليس تراجعا

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، إن السلطات الإيرانية لم تحدد زمان أو مكان أية جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي.

وأضاف في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة «مهر»، مساء الأحد: «يعتقد البعض أن المفاوضات تعني التراجع، وهذا الرأي غير صحيح؛ فقد شاركت إيران بقوة في المفاوضات على مر العصور، وأثبتت التزامها بالمبادئ والمعايير، لكن الطرف الآخر نكث التزاماته».

وأشار إلى أن إيران لم تخشَ يومًا الحوار والتفاوض، مضيفًا: «لقد أثبتنا أن الطرف الآخر لا يلتزم بالتزاماته، وأن أمريكا تعتبر طاولة المفاوضات أداةً لتحقيق أهدافها الخبيثة».

وأكد أن استمرار المحادثات مرهون بالتزام الطرف الآخر بمبادئ التفاوض.

وفي سياق متصل، شدد على أن «مبدأ التخصيب حقٌّ لا جدال فيه للأمة الإيرانية»، معقبًا: «لن نتفاوض أبدًا حول مبدأ التخصيب، ولكن يمكننا التفاوض حول كمية ونسبة التخصيب».

واعتبر عزيزي، أن الصناعة النووية صناعةً حيويةً تُستخدم في مجالاتٍ مثل: الأدوية، والمعالجة، وإنتاج محطات تحلية المياه، والزراعة، ومكافحة الآفات، ولا ينبغي حرمان الأمة الإيرانية من هذه القدرة.

وتأتي تلك التصريحات بعد ترجيح مصادر مطلعة احتمال عقد مفاوضات غير مباشرة في وقت مبكر من الشهر الجاري بين الجانب الإيراني والأمريكي.

كما أشارت المصادر إلى مطالبة طهران بأن تشمل أية محادثات مقبلة إلى جانب الملف النووي، تعويضات عن الضربات الأمريكية التي نفذت في يونيو الماضي.