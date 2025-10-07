نائب رئيس حزب المؤتمر: الشراكة المصرية السعودية ركيزة استقرار الشرق الأوسط

فرحات: القاهرة والرياض محور الاعتدال العربي وحصن الأمن القومي

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا استراتيجيا فريدا في المنطقة، وتجسد عمق الترابط بين دولتين شقيقتين تجمعهما رؤية واحدة نحو الحفاظ على الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن الشراكة بين القاهرة والرياض تعد ركيزة رئيسية لاستقرار الشرق الأوسط وتوازن موازين القوى فيه.



وأكد فرحات أن التنسيق المصري السعودي المستمر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية يعكس إدراكا مشتركا لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، سواء في ملفات الأمن القومي أو مكافحة الإرهاب أو تعزيز التنمية المستدامة، موضحا أن البلدين يشكلان معًا محور الاعتدال العربي الذي يسعى لترسيخ الاستقرار والسلام القائم على العدالة والتعاون.



وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن المملكة العربية السعودية وقفت دائما إلى جانب مصر في المواقف المصيرية، كما أن القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي العلاقات مع المملكة أولوية خاصة انطلاقا من تقديرها للدور السعودي المحوري في دعم القضايا العربية والإسلامية.

ولفت إلى أن وحدة الموقف بين القاهرة والرياض تمثل ضمانة حقيقية لاستمرار الأمن القومي العربي، وأن تطوير آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار يعزز من قدرة الدولتين على مواجهة التحديات المشتركة وصياغة مستقبل عربي أكثر استقرارا وازدهارا .