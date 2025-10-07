شيخ الأزهر مهنئًا خالد العناني بتولِّيه منصب مدير عام اليونسكو: انتصار جديد لريادة مصر الثقافية والحضارية

تقدَّم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، متمنيًا له التوفيق والسداد في هذه المهمَّة الدوليَّة الرفيعة التي تُجسِّد ثقة العالم في الكفاءات المصرية.

وأكد شيخ الأزهر أن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الرفيع هو فوزٌ لمصر كلها، وريادتها الثقافية والعلمية والحضارية الممتدة عبر العصور، وإسهامٌ جديد يُضاف إلى سجلّاتها المشرفة في دعم الحوار الثقافي والتعايش الإنساني وصون التراث البشري وبناء الإنسان.

ودعا الإمام الأكبر المولى –سبحانه وتعالى– أن يُوفِّق الدكتور خالد العناني في هذه المهمَّة الدولية، وأن يُعينه على أداء رسالته في دفع التعاون الثقافي والعلمي بين شعوب العالم على اختلاف ثقافاتهم وأفكارهم، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وبناء جسور الحوار والتفاهم في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، وأن يحفظ مصر وأبناءها المخلصين، ويزيدها رفعةً ومكانةً بين الأمم.