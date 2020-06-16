لافروف يبحث مع أمين مجلس التعاون الخليجي توسيع التعاون الصناعي

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، عن اهتمامهما ببناء تعاون صناعي ومشاريع مشتركة في كل من روسيا ودول الخليج.



وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، عقب زيارة لافروف للرياض: «تم إيلاء الكثير من الاهتمام لآفاق تطوير الاستثمار والتعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا ودول شبه الجزيرة العربية، ومن بين المجالات الواعدة، إدخال التقنيات الروسية المتقدمة، بما في ذلك في مجال الطاقة النووية واستخدام الفضاء السلمي».



وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأربعاء، لفتت الخارجية إلى أنه «تم التعبير عن الاهتمام المشترك في بناء التعاون الصناعي، وتنفيذ المشاريع المشتركة في كل من روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي».



وأشارت إلى أن الطرفين أكدا أيضا عزمهما على «تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، وإقامة حوار بين الحضارات، ووضع خطوات مشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات العالمية الجديدة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط».



وذكرت أنه «خلال المحادثة، كان هناك تركيز خاص على تنظيم جولات حوار استراتيجي وزارية، ما يجعل من الممكن مناقشة مجموعة واسعة من القضايا بالتفصيل، ويساهم في تنسيق مقاربات روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي لحل النزاعات في الشرق الأوسط، وتهيئة الظروف لانتقال هذه المنطقة إلى السلام والاستقرار والتنمية المستدامة».



وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن الاجتماع عقد في إطار الاجتماع الوزاري الخامس للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي.