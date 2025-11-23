أوقاف دبي تنشر أجهزة ذكية توزع وجبات الطعام مجانا للعمال بالشوارع

أطلقت دبي أجهزة ذكية بالشوارع تعمل على مدار الساعة، لتقديم وجبات طعام ساخنة للعمال مجانا.

وقال مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن الإجهزة تأتي ضمن مشروع "خبز السبيل"، الذي تم اطلاقه في دبي عام 2022 لتقديم الخبز الطازج مجانا للمحتاجين عبر أجهزة ذكية.

وأضاف في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صورة منه اليوم: تتميز الأجهزة الجديدة بتصميم متطور مزوّد بشاشة رقمية سهلة الاستخدام، ونظام تبريد يحافظ على الطعام طازجاً، إضافة إلى مؤشرات ذكية لمتابعة حالة الجهاز ومستوى الامتلاء والصيانة.

كما تم اعتماد نظام هوية ذكية للمستفيدين، يتيح لهم الحصول على وجبة واحدة يوميا، بما يضمن عدالة التوزيع واستفادة أكبر عدد ممكن من الأفراد المحتاجين.

وقال علي المطوع، الأمين العام لـ"أوقاف دبي": تم تركيب الأجهزة بجوار عدد من المساجد في دبي، مع خطة لتوسيع نطاق المبادرة تدريجيا عبر تركيب المزيد من الأجهزة خلال المرحلة المقبلة لتغطية مناطق إضافية وفقا لاحتياجات الفئات المستفيدة.

وأضاف نسعى في المؤسسة إلى تطوير أدوات العمل الوقفي عبر حلول ذكية ومستدامة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكرامة وسهولة.

من جانبها، أوضحت زينب التميمي، مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أن المبادرة حققت نجاحا كبيرا عند اطلاقها عام 2022، حيث ساهمت في توزيع كميات كبيرة من الخبز الساخن يوميا عبر أجهزة آمنة وسهلة الاستخدام.

واضافت "تأتي الأجهزة الجديدة لتوزع وجبات الطعام الساخن مجانا على العمال، مع إمكانية المراقبة والتحكم عن بعد لضمان كفاءة التشغيل واستمرار الخدمة دون انقطاع".