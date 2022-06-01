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أفلام تسجيلية وندوات ثقافية في قصر السينما

حاتم جمال الدين
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 10:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 10:37 م

نظم قصر ثقافة عدة عروض سينمائية، وندوات ثقافية ولقاءات نقدية، ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي يقدمه القصر لرواده.

وشهد القصر مساء أمس عرض الفيلم الأجنبي "the life of out planet"، ضمن برنامج نادي السينما التسجيلية، أعقبه ندوة نقديه لمناقشة الفيلم السيناريست "shay zak" لتوضيح ومناقشة الفيلم الذي يعد أحد أعمال الرحالة والباحث البيئي ديفيد اتينبارا، الذي لديه هوس بالبيئة نظرا لعمله كباحث بيئي وإعلامي ومنتج بريطاني مهتم بشؤون البيئة.

ويناقش الأزمات التي تتعرض لها البيئة، وكيفية حمايتها والحفاظ عليها على مر الزمان، كما يحث الشعوب العودة للزراعة للحفاظ على البيئة والثروة السمكية، وأغلب مشاهده وثائقية تم الحصول عليها من ناشونال جيوغرافيك، إلى جانب العديد من المشاهد التي تم تصويرها، كما يروى مخاطر البيئة ويتنبأ بما سيحدث ف المستقبل.

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