رئيس شعبة الأسمنت: الأسعار مستقرة والناس لا تعترض بعد التراجع الكبير في الأسبوعين الماضيين

أشاد أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بقرار الحكومة بإلغاء تجميد خفض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت، مع توجيه المصانع للعمل بكامل طاقتها خلال شهر.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «تعمير» المذاع عبر فضائية «ON E» إلى أن القرار سيكون له «تأثير كبير على سوق الأسمنت»، مؤكدا أن «الكميات المعروضة ستكون كبيرة جدًا وستفوق احتياجات السوق».

وقال إن فرص انخفاض الأسعار «واردة» طبقا لآليات العرض والطلب، موضحا أن الطاقة الإنتاجية المرخصة لمصانع الأسمنت في مصر تصل إلى 76 مليون طن سنويًا.

ولفت إلى بلوغ استهلاك السوق المحلي العام الماضي 47 مليون طن، مشيرا إلى وجود فائض إنتاجي يقدر بـ 30 مليون طن زيادة مع عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها.

وأضاف أن السعر في النهاية «محصلة العرض والطلب»، منوها أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل «تراجعا بنسبة كبيرة جدًا خلال الأسبوعين الماضيين»، ولم تعد هناك شكاوى من المطورين أو المقاولين أو المستهلكين.

وأشار إلى تسبب النقل والطلب غير المسبوق من دول الجوار على الأسمنت في أزمة ارتفاع الأسعار، قائلا: «حاليا الأسعار مستقرة، وفي منطقة مش وحشة، والناس لا تعترض على الأسعار، ومحدش بيتكلم على الأسعار» .

وأكد أن الشعبة تتفهم الخطط الاستراتيجية للدولة للحفاظ على توازن يضمن عدم تعثر الشركات من جهة، وتلبية احتياجات الدولة والمستهلكين من جهة أخرى.