حماس: نتنياهو يتفنّن في إفشال جولات التفاوض ولا يريد التوصل إلى أي اتفاق

قالت حركة حماس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفنّن في إفشال جولات التفاوض، الواحدة تلو الأخرى، ولا يريد التوصّل إلى أيّ اتفاق.

وأضاف في بيان، اليوم الاثنين، أنّ مقاتليها يخوضون حرب استنزاف تُفاجئ الاحتلال يوميًا بتكتيكات ميدانية مبتكرة، تُفقده زمام المبادرة وتُربك حساباته، رغم ما يملكه من تفوّق ناري وجوي.

وأشارت إلى أنه كلّما طال أمد الحرب، ازداد غرق جيش الاحتلال في الرمال المتحرّكة لغزّة، وازداد انكشافه أمام ضربات المقاومة النوعية.

ولفتت إلى أن نتنياهو الذي وصفته بـ«المجرم» يزجّ بجيشه وكيانه في حرب عبثية بلا أفق، مؤكدة أن استمرار الحرب لا يُهدّد فقط حياة الأسرى والجنود، بل يُنذر بكارثة على المستوى الاستراتيجي لكيانه.

ولفتت إلى أن النصر المطلق الذي يروّج له نتنياهو وهمٌ كبير، لتغطية هزيمة ميدانية وسياسية مدوّية.

وقُتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، وذلك في حصيلة أولية خلال 4 عمليات للمقاومة في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته مواقع إخبارية إسرائيلية.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال في أوقات متزامنة في كل من خان يونس وجباليا وحي التفاح وحي الشجاعية.

وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على موقع العمليتين في حيي الشجاعية والتفاح.