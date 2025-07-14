أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار وليد محمد دنانة، وعضوية المستشارين أمجد وجيه وهبة، ومحمد صلاح حافظ، وأحمد محمد محيي الدين، وأمانة سر أشرف جعفر، محمد الشاطر أحمد، اليوم الاثنين، حكمًا بالمؤبد في جلستها على المتهمين، وانتفاء الحكم على المتهم الأول لوفاته، في قضية تهريب المخدرات لتشكيل إجرامي بمدينة سفاجا.

تعود تفاصيل الواقعة، حين لقي تاجر مخدرات من العناصر الجنائية شديدة الخطورة، ويُعد من أكبر جالبي ومهربي المواد المخدرة، مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسفاجا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية بحوزة التشكيل العصابي.

جاءت عملية الضبط تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إطار جهود أجهزة الوزارة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من القائمين على جلب والاتجار بالمواد المخدرة والهاربين من الأحكام الجنائية.

وقد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، عن محاولة تشكيل من العناصر الجنائية شديدة الخطورة، من بينهم هارب من حكم بالسجن المؤبد في جناية مخدرات، جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

وعلى الفور، تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه، وتم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على 3 آخرين، فيما لا يزال هناك متهم رابع هارب.