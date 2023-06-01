جوزيب بوريل يعرب عن أمله في أن تبعث القمة الأوروبية برسالة قوية إلى روسيا

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إنه يأمل في أن يبعث اجتماع يضم نحو 50 من القادة الأوروبيين في مولدوفا، "برسالة قوية" إلى روسيا.

وأضاف أن القمة، التي تعقد في مدينة بولبواكا بمولدوفا، على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، يجب أن تثبت أن أوروبا متحدة في الدفاع عن النظام الدولي.

وأكد بوريل لدى وصوله إلى الاجتماع، الذي لم تتم دعوة روسيا وبيلاروس لحضوره، أنه "من المهم أن تصل هذه الرسالة إلى روسيا".

وقال إن روسيا ليست هناك، ليس لأن المنظمين لم يرغبوا في دعوة روسيا، ولكن لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استثنى بلاده من المجتمع الأوروبي من خلال شنه لحرب غير مبررة ضد أوكرانيا.