 وزيرا دفاع تركيا وإيران يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية - بوابة الشروق
الإثنين 14 يوليه 2025 7:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزيرا دفاع تركيا وإيران يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

أنقرة/ الأناضول
نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 7:01 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 7:01 م

بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر، مع نظيره الإيراني عزيز نصير زاده العلاقات الثنائية وقضايا أمنية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الاثنين، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.​​​​​​​

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