وزيرا دفاع تركيا وإيران يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

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بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر، مع نظيره الإيراني عزيز نصير زاده العلاقات الثنائية وقضايا أمنية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي، الاثنين، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.