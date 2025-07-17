أكد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي أن الفريق الأول ليس في حاجة للتعاقد مع حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري، الذي اقترب من الانتقال إلى صفوف بيراميدز.

وقال محمد يوسف في تصريحات عبر قناة الأهلي: "حمدي فتحي تواجد معنا في كأس العالم، وعُرض علينا فكرة ضمه بشكل نهائي، لكن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو، يرى أن هذا المركز يضم عدد وافر من اللاعبين المميزين".

وأضاف: "أحمد عبد القادر تلقى عرضًا من الحزم، ورحبنا بذلك، لكن النادي السعودي تراجع لظروف طارئة بحسب الخطاب الذي وصلنا".

وتابع: "أحمد عبد القادر أبلغنا أنه ينتظر وصول عرض جديد في الفترة القادمة، وهو الآن يؤدي برنامجًا تأهيليًا في الوقت الحالي".

وأكمل: "رضا سليم تلقى العديد من العروض المحلية والخارجية، وجاري دراستها في الوقت الحالي.. اللاعب ملتزم ويؤدي مرحلة التأهيل بشكل جيد".

وأتم محمد يوسف تصريحاته قائلًا: "أحمد رضا مستمر ضمن صفوف الفريق ويتدرب بشكل جيد بناء على طلب خوسيه ريبييرو مدرب الفريق".