عبّر جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، عن رفضه لمبدأ «تسريح العمالة»، لانعكاساته السلبية على الأسر والمواطنين.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة «mbc مصر»، مساء الإثنين، إلى الضغوط الاقتصادية التي تواجه المصنّعين حاليًا، ومنها ارتفاع تكاليف العمالة والرواتب، التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار مؤسسته الاقتصادية.

وقال إن جميع الشركات تتخذ قرارتها وفقًا لظروفها الاقتصادية والضغوط التي تواجهها، مشيرًا إلى أن بعضها استغنى عن العمالة المؤقتة.

وتابع أن «تسريح العمال مبدأ وقرار صعب»، ومؤكدًا امتلاك الدولة لرؤية واضحة في هذا الشأن، وأن هناك قوانين للقوى العاملة.

ورأى أن العمالة التي تُسرّح من الشركات والمصانع، تتجه إلى وزارة العمل لعرض مشاكلها والتي تتدخل الدولة في حلها، متابعًا: «هناك شركات يمكن أن تنهار بسبب المرتبات».

ونوه إلى تراجع مبيعات الأجهزة الكهربائية منذ منتصف أغسطس الماضي وحتى الآن بنسبة تتجاوز الـ60%، في ظل الاضطرابات الإقليمية، ما ينعكس سلبًا على المصنعين.

وأكمل: «الشركات لها عذرها، وفي نفس الوقت المواطن أو العامل نفسه له عذره، لأن عنده بيت وأسرة، ومرتبط بدخل معين، وأنا واثق في قدرة الدولة إنها تقدر تحل الموضوع بين الإثنين أو تتوسط».

ورأى أن دور الدولة في هذه الحالة، هو مناقشة المصنّعين الذين سرّحوا جزءًا من عمالتهم لتوضيح أسباب اتخاذ هذه القرارات.

وفي سياق متصل، أشار سدرة، إلى طرح بعض شركات الأجهزة الكهربائية الكبرى عروضًا للتقسيط لمدة عام كامل ودون فوائد، وإلى انتظار بعض الشركات لفترة تخفيضات « البلاك فرايدي» نوفمبر المقبل.