التموين: طرح السلع المخفضة عبر فروع كاري أون و284 منفذا تابعا للوزارة بنسب 20% إلى 25%

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مبادرة تخفيض الأسعار تتضمن سلة سلعية تضم 30 صنفًا، معظمها من السلع الأساسية، بنسب تخفيض تتراوح بين 20% و25%، وذلك في فروع «كاري أون» و284 فرعًا من المنافذ التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن الوزارة تتابع المبادرة بصورة مستمرة من خلال الجولات الميدانية لمديريات التموين، وزيارات المركز الإعلامي للوزارة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، فضلًا عن متابعة جهاز حماية المستهلك.

وتابع أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية شكلت غرفة عمليات مستمرة بالتنسيق مع الشركات المنفذة، فيما كلف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، مجموعة عمل لمتابعة معدلات ضخ السلع ومدى إقبال المواطنين عليها، وإعادة ضخ الكميات من مخزون شركات الجملة لتلبية الطلب على السلع الأكثر إقبالًا.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من المبادرات والمعارض هو تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفًا أن مبادرة تخفيض الأسعار تأتي بالتوازي مع مشروع «كاري أون» لتطوير المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أن مشروع «كاري أون» يأتي ضمن التوجيهات الرئاسية للوزارة، ويستهدف توحيد الهوية البصرية والعلامة التجارية للمجمعات الاستهلاكية وتطوير شكلها التقليدي.

واستكمل أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلك نحو 1060 مجمعًا استهلاكيًا، تم تطوير ورفع كفاءة أكثر من 369 فرعًا منها، فيما جرى تحويل نحو 24 فرعًا في مختلف المحافظات إلى «كاري أون».

وأكد أن هذه الفروع تقدم خدمات شاملة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات زير التموين بتوفير سلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة لجميع المواطنين، سواء حاملي البطاقات التموينية أو غير الحاملين لها، لافتًا إلى أن التطوير يشمل الشكل الخارجي والخدمات المقدمة داخل الفروع.