العرابي: الجولة الآسيوية للسيسي من أنجح الزيارات الرئاسية وتعكس تقدير العالم لمصر

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحرص على إطلاع المواطنين على جميع تحركاته وفوائدها، ومدى تقدير دول العالم لمصر، وذلك تعليقًا على التصريحات التي أدلى بها من مطار القاهرة فور عودته من الجولة الآسيوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أن هذا المبدأ الذي يعتمده الرئيس «مفيد جدًا»، موضحًا أهمية إطلاعه المواطنين مباشرة على مباحثاته الخارجية، ونقل انطباعه الشخصي عن مدى تقدير دول العالم لمصر.

وأشار إلى أن الجولة، كشفت عن تقدير الدول المشمولة بها لمصر وحضارتها وثقافتها، وللرئيس نفسه، وهو ما ظهر في الصور التي نُشرت، والأغاني المصرية التي استخدمت خلالها.

وتابع: «كل هذا كان واضحًا بشكل لا يحتاج من أحد وصفه أو الكتابة عنه، مجرد الصور الحقيقة كانت أبلغ دليل ورسالة ممكن الإنسان يتلقاها، وحتى استعمال بعض الأغاني المصرية كنوع من محاولة التقرب الشديد بمثل هذه الأغاني».

واعتبر هذه الجولة أحد أنجح الزيارات الرئاسية، والتي شملت دولًا هامة على المستوى العلمي والتكنولوجي، ويُمكن أن تساند مصر سياسيًا.