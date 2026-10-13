متحدث الهلال الأحمر بغزة: المساعدات المصرية تلعب دورا بارزا في تخفيف معاناة الفلسطينيين

قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة، إن المساعدات المصرية لها أثر إيجابي كبير في تخفيف معاناة الفلسطينيين، في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية التي امتدت على مدار 3 أعوام وشملت مختلف مناحي الحياة في القطاع.

وأضاف "النمس" عبر برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc”، أمس الاثنين، أن المساعدات المصرية تسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية والإغاثية المتنوعة، رغم العراقيل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تحول دون تدفق المساعدات بالكميات الكافية، ولكن الجهود التي تبذلها مصر تمثل دورًا بارزًا في دعم الفلسطينيين.

وأوضح أنه مع إغلاق الجانب الفلسطيني من قبل الاحتلال لمعبر رفح باتت المساعدات الإنسانية تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، وهو ما حدّ من وجودهم كجمعية وطنية على المعبر، مشيرًا إلى استمرار التعاون الوثيق مع الهلال الأحمر المصري في المجالات الإنسانية والإغاثية والصحية، إلى جانب خدمات الدعم النفسي.

وأشار إلى ما يقومون به حاليًا من عمليات إجلاء المرضى والمصابين من أصحاب الحالات الخطرة، ونقلهم إلى معبر رفح البري، حيث يتسلمهم الهلال الأحمر المصري لتقديم الخدمات اللازمة لهم ومتابعة حالاتهم.