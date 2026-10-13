هشام الحلبي: حملة مجابهة التنقيب غير المشروع عن الذهب تحمي مقدرات الوطن ولا تستهدف جنسية بعينها

قال اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، يأتي في إطار إصرار الدولة على بسط سيادتها على كامل أراضيها وحماية ثرواتها.

وأضاف “الحلبي” عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن القوات المشاركة في الحملة تتحرك وفق مظلة قانونية واضحة، مشيرًا إلى أن إلقاء المنشورات التحذيرية يستهدف تنبيه المخالفين إلى ضرورة تسليم أنفسهم والمعدات المستخدمة في أعمال التنقيب غير المشروع، وليس استهدافهم أو قتلهم، وإنما إخضاعهم للقانون مع الحفاظ على حياتهم.

وأوضح أن بعض الخارجين عن القانون قد يكونون من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أن التعامل معهم لا يرتبط بجنسيتهم، سواء كانوا مصريين أو سودانيين أو من جنسيات أخرى، وإنما يستند إلى مخالفتهم للقانون، مشددًا على أن الدولة لا تستهدف جنسية بعينها.

وأشار إلى أن توضيح هذه النقطة في البيان الرسمي يقطع الطريق أمام الشائعات التي قد تزعم استهداف مواطنين سودانيين على وجه الخصوص، مؤكدًا أن الهدف من الحملة هو حماية ثروات الدولة، والتعامل مع المخالفين في إطار القانون، مع منحهم فرصة لتسليم أنفسهم ومعداتهم.

وأعلنت القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية.

وقال العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية تستمر في تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على العناصر الإجرامية لفرض كامل السيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية.