رئيس الجالية المصرية بألمانيا يروي كواليس القبض على نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج

روى علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، كواليس القبض على أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بالقرب من السفارة المصرية في هولندا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، إن الجالية المصرية نظّمت وقفة أمام سفارة مصر في هولندا ردًا على ما وصفه بـ«الإهانة» وما حدث مؤخرًا أمامها، في

إشارة إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمها معارضون أمام السفارة سابقًا.

ولفت إلى حيازتهم التصريح اللازم لتنظيم هذه الوقفة، والتزامهم بشروطه، مستعرضًا تفاصيل القبض على ناصر على بعد نحو 400 متر من السفارة.

وتابع أن السيارة التي كانت تقله مع ناصر وآخرين توقفت عند خط للمشاة قبل موقع السفارة بـ400 متر، ليحيط بها أفراد من قوات العمليات الخاصة وليس الشرطة حسب قوله، وفتحوا أبوابها واعتدوا على ناصر قبل تقييده وإلقاء القبض عليه.

وأضاف أنه تحرك بعد إلقاء القبض على ناصر إلى الموقع المُحدد للوقفة لاستكمالها، وأنه أبلغ أبناء الجالية بما حدث، وليُفاجأ بالقبض على شخص آخر من محيط السفارة أيضًا، متابعًا: «إحنا طبعًا وقفنا وهتفنا بأعلامنا وصور الرئيس، مسالمين»

وذكر أنه تلقى معلومات تُفيد بتفتيش غرفة ناصر بالفندق الذي أقام فيه، وبمطالب لتفريغ كاميرات المراقبة، وأنه تم القبض على مواطن مصري آخر، ليُصبح إجمالي المقبوض عليهم 3 أفراد، معلقًا: «الموضوع كبير».





وأجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الهولندي توم بيريندسن، لبحث تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد عبد العاطي خلال الاتصال على ضرورة توفير السلطات الهولندية الحماية اللازمة لمقر السفارة المصرية في لاهاي، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بها، تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وأشار إلى حرص مصر على توفير الحماية اللازمة لجميع البعثات الدبلوماسية الموجودة على أراضيها، وهو ما اتفق معه الوزير الهولندي.

كما أثار وزير الخارجية قضية المواطن المصري الذي ألقت السلطات الهولندية القبض عليه الأحد، مطالبًا بتوضيح ملابسات الواقعة والعمل على سرعة الإفراج عنه.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور لمعالجة المسائل العالقة، بما يحافظ على العلاقات الودية التي تجمع البلدين منذ عقود.