محافظ دمياط خلال احتفالية ذكرى أكتوبر: تضحيات الشهداء أساس ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار

شهد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مساء اليوم، الاحتفالية الكبرى التي نظمها جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بالحديقة المركزية، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وسط مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وأبناء المدينة.

وأوضح بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط، اليوم، أن الاحتفالية تضمنت فقرات استعراضية قدمها فريق «رؤية» للدراما الحركية، بمشاركة ذوي الهمم، إلى جانب مجموعة من الفقرات الغنائية الفردية والجماعية، التي شملت عددًا من الأغاني الوطنية، وسط أجواء عكست الاعتزاز بانتصارات أكتوبر المجيدة وقيم الانتماء والولاء للوطن.

وأكد محافظ دمياط، خلال كلمته، أن ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار، وما تشهده من احتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر، تحقق بفضل تضحيات شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن أرضه وكرامته، مشيرًا إلى أن محاولات بث الإحباط والانكسار ونشر الشائعات تمثل شكلًا آخر من الحروب التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الفرقة بين أبناء الوطن.

وشدد المحافظ على أهمية التكاتف والاصطفاف الوطني لمواجهة الأفكار الهدامة والشائعات، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره والسلام يمثل ركيزة أساسية لاستمرار جهود البناء والتنمية، لا سيما في ظل الصراعات والتحديات التي تشهدها المنطقة، وهو ما يتطلب الحفاظ على وحدة الصف والعمل بروح المسؤولية لتحقيق المصلحة الوطنية.

وأشار فوزي إلى أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع لترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، موضحًا أن المدرسة تؤدي دورًا أساسيًا في تنشئة الأجيال على حب الوطن والاعتزاز به، فيما تسهم المؤسسات الدينية في تعزيز قيم الوحدة والتماسك المجتمعي، بما يدعم الوعي الوطني ويحافظ على تماسك المجتمع.

وأكد محافظ دمياط ضرورة نشر الوعي والتصدي للشائعات التي تستهدف بث اليأس والإحباط، مشددًا على أن الدولة تمتلك مقومات القوة والقدرة على حماية مقدراتها، في ظل قيادة سياسية وجيش وطني قادر على صون أمن الوطن وسلامة أراضيه، لافتًا إلى أن مواجهة الشائعات تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتعاونًا مستمرًا بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

وفي ختام الاحتفالية، تسلّم محافظ دمياط درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهوده في خدمة المحافظة، كما سلّم دروعًا تذكارية إلى رئيس جامعة دمياط ونائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني، تقديرًا لجهودهم في أداء مهامهم وخدمة أبناء المحافظة.

وشهد الاحتفالية الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، والدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، واللواء طارق عدلي، رئيس هيئة ميناء دمياط، والنائبة عبير فتح الله رخا، عضو مجلس النواب، وعبد المنعم قتيلو، رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أسامة حفيلة، رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، وهند مساعد، مدير مديرية التموين والتجارة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.