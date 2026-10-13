قال المهندس إبراهيم المعلم، الناشر ورئيس مجلس إدارة دار الشروق، إن الانتشار العالمي لمحمد صلاح وعمرو دياب يمثل صورة واضحة من صور القوة الناعمة المصرية وتصدير الثقافة، معتبرًا أن المشكلة تكمن في غياب أدوات تقيس هذا التأثير وتساعد على الاستفادة منه.

وروى في تصريحات خلال لقائه بالإعلامية لميس الحديدي، في بودكاست «موعد مع لميس»، عبر منصة «مصراوي»، أنه كان في كوالالمبور للمشاركة في مؤتمر عالمي للناشرين، وسأله سائق صيني ماليزي عن بلده، ذاكرًا أنه بمجرد معرفته بأنهم مصريون، تحدث السائق عن محمد صلاح وأبدى إعجابه به كلاعب وإنسان، ثم قال إنه يحب الاستماع إلى عمرو دياب.

وتابع المعلم متسائلا: «مش هي دي الثقافة؟ مش هي دي القوة الناعمة؟ مش هو ده تصدير الثقافة؟»، معتبرًا أن الوصول إلى شخص بعيد عن المنطقة العربية عبر الرياضة والموسيقى دليل واضح على أثر القوة الناعمة المصرية.

وأشار إلى أن دولًا مختلفة تضع الصناعات الثقافية أحيانًا تحت وزارة الثقافة، وأحيانًا تحت رئاسة الوزراء أو وزارة التجارة، لكنها في جميع الحالات تبني لها أطرًا واضحة للقياس والإدارة.

وأكد ضرورة مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين، من ناشرين وصناع برامج وفنانين ومبدعين، في إدارة هذه الصناعات، بدلًا من الاعتماد على الموظفين وحدهم.

وقال إن مصر تمتلك ميزة نسبية في مختلف الصناعات الثقافية، إلى جانب كوادر قادرة على المنافسة، لكن الاستفادة منها تحتاج إلى تعريف واضح وقياس وسياسات تنمية.