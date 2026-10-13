رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: تحذيرات الصين من الطاعون إجراء وقائي لتجنب أخطاء كورونا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن التحذيرات الصينية بشأن الطاعون تأتي في إطار الإجراءات الوقائية، معتبرًا أن الصين تحاول التعلم من الدروس المستفادة من الأخطاء التي وقعت خلال جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "عودة" عبر مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن الطاعون مرض معروف منذ سنوات طويلة، وينقسم إلى ثلاثة أنواع، هي الدبلي والرئوي والتسممي، ويعد الطاعون الرئوي أخطرها، بينما يمثل الدبلي النسبة الأكبر من الحالات، التي تتراوح بين 80% و90%.

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية إلى أن الأرقام المتداولة تشير إلى تسجيل أكثر من 2300 حالة طاعون سنويًا حول العالم، مع احتمال أن تكون الأعداد الفعلية أكبر، في ظل عدم إعلان بعض الدول عن الحالات أو إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها، وهو ما يؤثر في دقة الإحصائيات.

وأوضح أن الطاعون الرئوي يصيب الرئتين ويمكن أن ينتقل بين البشر عبر الرذاذ التنفسي، محذرًا من خطورته وسرعة تطوره في حال عدم تلقي العلاج، مؤكدًا أهمية الإعلان عن الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالمرض.



وعززت الصين الإجراءات الرقابية على حدودها الشمالية الشرقية مع روسيا، وأصدرت تحذيرات وقائية في منطقة منغوليا الداخلية، عقب حالة وفاة مشتبه بإصابتها بالطاعون في سيبيريا.