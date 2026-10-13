روبيو: نتطلع إلى توسيع الشراكة الثنائية وتعزيز الروابط التجارية والأمنية والدبلوماسية مع غينيا الاستوائية

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تطلع بلاده إلى توسيع الشراكة الثنائية وتعزيز الروابط التجارية والأمنية والدبلوماسية مع غينيا الاستوائية.

جاء ذلك خلال التهنئة التي قدمها الوزير إلى غينيا الاستوائية بمناسبة الذكرى الـ58 لاستقلال البلاد، حيث قال روبيو، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تولي أهمية متزايدة لشراكتها مع غينيا الاستوائية، لا سيما في ضوء تنامي العلاقات التجارية بين البلدين، بما في ذلك الاتفاقيات الأخيرة المبرمة بين شركات أمريكية وأخرى من غينيا الاستوائية في قطاع الطاقة.

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة تتطلع إلى البناء على هذا الزخم لفتح آفاق جديدة أمام استثمارات القطاع الخاص الأمريكي، وتحقيق نمو اقتصادي متبادل يعود بالنفع على البلدين.

وأشار إلى أن واشنطن تأمل، خلال العام المقبل، في تعميق علاقاتها التجارية والأمنية والدبلوماسية مع غينيا الاستوائية، مختتمًا بيانه بالتعبير عن تمنياته لشعبها بالسلام والازدهار.