بكين: الصين وروسيا تتحملان مسؤوليات مهمة في الشؤون البحرية الدولية

قال وزير الخارجية الصيني "وانج يي" إن الصين وروسيا تتحملان مسؤوليات مهمة في الشؤون البحرية الدولية وتتمتعان بآفاق واسعة للتعاون، لافتًا إلى أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتعزيز مواءمة الاستراتيجيات البحرية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني، اليوم الاثنين، في بكين، مساعد الرئيس الروسي ورئيس المجلس البحري الروسي نيكولاي باتروشيف، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وذكر "وانج" أنه في إطار التوجيه الاستراتيجي من رئيسي البلدين، أصبحت الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الصين وروسيا أكثر صلابة، وأصبح التعاون في شتى المجالات أكثر مرونة، كما تم تعزيز التنسيق متعدد الأطراف.

من جانبه، قال باتروشيف إن روسيا تعتزم تعزيز التعاون مع الصين في مجالات مثل الحوكمة البحرية متعددة الأطراف، والاستفادة من الخبرة الصينية المفيدة في بناء السفن واللوجيستيات والتجارة البحرية وغيرها من المجالات، والتكاتف مع الصين لتدعيم بناء مجتمع مصير مشترك بحري، ما يضيف بعدًا جديدًا للتنسيق الاستراتيجي الشامل بين روسيا والصين.