تامر أمين: الكثير من مشجعي الزمالك يشعرون بوجود مشكلة تواجه الفريق عند لقاء الأهلي

قال الإعلامي تامر أمين إن مباريات ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك شهدت تفوقًا واضحًا للنادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الرأي ليس تحيزًا للانتماء إلى الفريق الأحمر، وإنما حقيقة تعكسها المواجهات بين الفريقين، بغض النظر عن البطولات.

وأضاف "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن كثيرًا من مشجعي الزمالك يشعرون بوجود مشكلة تواجه الفريق عند لقاء الأهلي، سواء كانت نفسية أو تكتيكية أو مرتبطة بالتحضير للمباراة، وهذا الإحساس يتكرر بين جماهير الأبيض مع كل مواجهة جديدة.

وتابع أن صفحات مشجعي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي تعكس حالة من الحيرة والتساؤل بشأن موعد الفوز على الأهلي، خاصة عندما لا يكون الفريق الأحمر في أفضل حالاته، كما حدث في مباراة الأمس بين الفريقين، التي شهدت تراجعًا في مستوى عدد كبير من لاعبيه وأخطاء تكتيكية ودفاعية عديدة، بحسب قوله.

ورأى أنه بصفته أحد مشاهدي المباريات، يرى أن هناك "غلبة أهلاوية" في اللقاءات الأخيرة بين الفريقين، مضيفًا أنه سعيد بنتيجة اللقاء أمس على المستوى الشخصي لانتمائه إلى الأهلي، لكنه لم يكن سعيدًا بالمباراة ذاتها، معتبرًا أنها من أقل مباريات الديربي التي شهدها الفريقان خلال السنوات الأخيرة.



وعزز الأهلي تفوقه التاريخي على منافسه الزمالك في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين بعد فوزه بهدفين دون رد، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وكانت قمة الأحد رقم 133 بين الفريقين في بطولة الدوري، حيث حقق الأهلي فوزه رقم 53 مقابل 29 انتصارًا للزمالك، وتعادل الفريقان في 51 مباراة.